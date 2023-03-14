Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 1 840 человек

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Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 1 840 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 14 марта на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 1 840 человек, всего было выявлено 9 526 новых случаев заражения, 44 человека скончались.

Количество госпитализаций на 14 марта за сутки увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 197,3%.

В Москве по состоянию на 14 марта зарегистрированы 1 411 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.