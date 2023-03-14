Инфекционист Вознесенский: Пандемия коронавируса в России постепенно сходит на нет и может завершиться в 2023 году

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Источник: АГН «Москва»

Пандемия COVID-19 может завершиться в России в 2023 году и коронавирусная инфекция 2019-nCoV станет сезонным заболеванием. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

По его мнению, на сегодняшний момент «COVID-19 приобретает черты сезонной ОРВИ», с подъемом «заболеваемости в осенне-зимний период» и с улучшением «эпидемической ситуации в весенне-летний период».

Врач-инфекционист отметил, что такой прогноз развития событий возможен, если не появиться новый штамм COVID-19, способный вытеснить штамм «омикрон».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения ожидает завершение пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2023 году.