Глава Росавиации Нерадько: в 2023 году будут вестись работы по возобновлению авиасообщения с Вьетнамом и другими странами

Аргументы Недели → Общество 13+

Александр Нерадько, АГН Москва, globallookpress.com

В 2023 году Росавиация планирует начать работу по возобновлению авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Об этом сообщил глава федерального агентства транспорта Александр Нерадько в докладе об основных задачах на этот год.

«В перспективе на 2023 год прорабатывается… возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскою Аравию и Южную Корею», - говорится в документе.

В нём также сообщается о планах открытия авиасообщения с Мьянмой и об обсуждении с российскими авиакомпаниям возможности начала выполнения полетов в страны африканского континента, Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис и другие.

Ранее глава Росавиации Нерадько заявил, что санкции ЕС не смогли достичь своей цели и уничтожить авиацию РФ.