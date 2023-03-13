Депутат Иванов: «Чем дальше от Москвы, тем больше патриотического воспитания»

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Источник: Подмосковье сегодня

Zamir Usmanov / globallookpress.com

В школах Москвы и других крупных городах России ведется слишком формализованная работа в направлении патриотического воспитания школьников. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал депутат Государственной думы Максим Иванов.

Согласно словам парламентария, чем дальше расположение учебных заведений от Москвы, тем больше в них патриотического воспитания. Как отметил госслужащий, это связано с тем, что в столичных школах работа в направлении патриотизма ведется лишь на формальном уровне.

«Могут перед 9 мая конкурс провести, а вот патриотическое воспитание ложится на родителей, нежели на педагогический коллектив»», - подытожил Иванов.