Метеоролог Вильфанд: снег в России начнет сходить в первой половине апреля

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Источник: URA.RU

Edgar Breshchanov / globallookpress.com

В европейской части России снег начнет таять только в первой половине апреля. Об этом во время беседы с интернет-изданием URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

Согласно словам эксперта, март все еще является зимним месяцем даже на юге европейской России. Специалист отметил, что в уральском регионе до весенней теплоты тем более не близко.

Вильфанд также добавил, что ожидать схода снежного покрова в марте не стоит, потому что это произойдет только в первой декаде апреля. При этом он уточнил, что такой прогноз характерен для центральной России, тогда как на Урале снег начнет таять чуть позже.