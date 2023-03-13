Метеоролог Вильфанд: снег в России начнет сходить в первой половине апреля

В европейской части России снег начнет таять только в первой половине апреля. Об этом во время беседы с интернет-изданием URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.
Согласно словам эксперта, март все еще является зимним месяцем даже на юге европейской России. Специалист отметил, что в уральском регионе до весенней теплоты тем более не близко.
Вильфанд также добавил, что ожидать схода снежного покрова в марте не стоит, потому что это произойдет только в первой декаде апреля. При этом он уточнил, что такой прогноз характерен для центральной России, тогда как на Урале снег начнет таять чуть позже.