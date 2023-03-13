«Мостотрест» опубликовал расписание техразводок мостов с Петербурге на ближайшие дни

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Фото: Пресс-служба компании "Мостотрест"

Организация «Мостотрест» продолжает проведение технологических разводок мостов через Неву и Малую Неву. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развития транспортной инфраструктуры города.

Отмечается, что с 14 по 18 марта будет проводиться обслуживание моста Александра Невского. Разводки будут выполняться в ночь на 14, 15 и 17 марта с 02:20 до 05:10.

В связи с проведением работ на гидравлическом приводе Биржевого моста, переправа будет закрыта для движения каждую ночь с 14 по 18 марта с 01:00 до 05:45.

В комитете подчеркнули, что разводки мостов проводятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов к работе в навигационный период. Подробную информацию о разводках можно узнать на информационном портале «Мостотреста», в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах учреждения в социальных сетях.