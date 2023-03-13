Весеннее обострение: как защититься от психически больных и как помогают им самим

Аргументы Недели → Общество 13+

Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Приют для психически нездоровых людей во Франции, 1900 год. Фото: Global Look Press

Каждый из нас когда-то в своей жизни сталкивался с психически больными людьми. К большому сожалению, психическая стабильность есть далеко не у всех. Порой различные душевные заболевания доводят людей до состояния маньяков, когда они уже совсем не контролируют себя и свои эмоции. Из-за этого происходят всевозможные преступления. К счастью, в мире существуют специальные органы, которые как раз занимаются психически больными.

Совсем недавно в России произошло сразу несколько случаев с психически нестабильными гражданами. В Нижневартовске один из местных жителей взял в заложники собственного сына и забаррикадировался в квартире. Ситуация разрешилась мирно, но это только благодаря везению. Ещё одно преступление случилось в Тюмени. Там преступник всю ночь держал в заложниках продавца сетевого маркета. Только утром силовики освободили мужчину и задержали нарушителя. А ещё, 7 марта в столичном метрополитене душевнобольной столкнул подростка прямо на рельсы. Состав пронёсся прямо над мальчиком, не причинив ему вреда. Очень часто на психику влияет алкоголь, который провоцирует неадекватное поведение. Но бывают и тяжёлые заболевания, не связанные со спиртными напитками.

С душевнобольными часто сталкивались современные звёзды, в особенности женщины. Вспомним хотя бы истории, связанные с российскими артистками. С сексуально озабоченным маньяком встречалась на своём пути небезызвестная певица Глюкоза (Наталья Ионова). Звезда сериала «Амазонки» часто жаловалась, что её преследуют сразу несколько больных фанатов, ищущих с ней встречи. Одного из них даже отправили в психиатрическую лечебницу. Дочь ресторатора Аркадия Новикова Александра поделилась с читателями информацией о преследователе, который никак не мог от неё отстать. Закончилось всё это помещением больного в соответствующее учреждение. И таких случаев просто навалом.

Так что же делать с такими людьми? И какая от них защита? Существует специальный закон «О психиатрической помощи». В ст.29 есть пункт о том, что если человек опасен для себя и окружающих – он должен быть немедленно госпитализирован. Однако принудительная госпитализация – не такая уж и простая задача. Обычно собирается несколько врачей для коллективного принятия решения, далее дела подаются в суд, и уже судья на основе медицинской документации принимает соответствующее решение.

Представитель Ассоциации Юристов РФ Мария Спиридонова отмечает, что до решения суда гражданин может быть госпитализирован принудительно, если психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях. Также, это работает, если человек неспособен самостоятельно удовлетворять жизненные потребности. Под это исключение подойдут случаи, когда может наступить серьёзный вред здоровью больного вследствие ухудшения психического состояния, если его оставят без надлежащей помощи.

Отдельно стоит упомянуть о возвращении психически больных обратно в общество. После лечения, когда уже нет опасного для людей поведения, данные пациента отправляются в ПНД по месту жительства, где он попадает под амбулаторное наблюдение. Со временем больного могут с наблюдения снять. Сроки обычно размыты и индивидуальны. После того, как человека снимают с учёта (через год или более), ему возвращаются все права. В случае отсутствия инвалидности он даже может водить машину и владеть оружием. Если пациент излечился, то на основании решения медкомиссии, он может снова вернуться в общество.

Также, по словам госпожи Спиридоновой, выписка пациента, госпитализированного в недобровольном порядке, производится по заключению комиссии психиатров или постановлению судьи об отказе в продлении госпитализации. Выписка пациента, к которому применили принудительные меры медицинского характера по решению суда, производится соответственно только по решению госведомства. Диспансерное наблюдение может быть установлено за лицом, страдающим хроническим либо затяжным расстройством с тяжёлыми или часто обостряющимися проявлениями. Вот только после выписки контроль пациентов уже отсутствует. В случае полной выписки на лицо распространяются все обязанности по соблюдению законности, как и на всех членов общества. То есть, человек уже не считается страдающим каким-либо расстройством.

Наиболее опасные времена года для психически больных – весна и осень. Именно в эти сезоны психически нездоровые люди ведут себя наиболее агрессивно. В поведении нередко проявляется полное отсутствие адекватности. Врач-нарколог Даниил Петров достаточно подробно описал «проблему сезонов». «Статистика говорит, что весной и осенью увеличивается обострение психических заболеваний, - отмечает медик, - на алкоголизм смена времён года не влияет, но надо понимать, что есть коморбидные состояния, когда на фоне обострения психзаболеваний, увеличивается алкоголизация». Гипомания или депрессия могут поспособствовать увеличению употребления алкоголя. Однако это связано больше с психиатрией, чем с алкоголизацией. Ведь если человек – обычный алкоголик, то пить он будет круглый год.

Сотрудники полиции заявляют об учащении обращений весной и осенью. По словам одного из московских участковых, самым сложным месяцем для правоохранителей является март. Начальники территориальных подразделений дополнительно инструктируют участковых уполномоченных, чтобы те уделяли максимум внимания «подучётникам» на своей территории.