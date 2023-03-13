Представительство ДНР в СЦКК: в республике с начала эскалации погибли почти 4,5 тысячи человек из-за обстрелов ВСУ

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разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с 17 февраля 2022 года на территории республики погибли почти 4,5 тысячи человек в результате обстрелов со стороны ВСУ.

«За 389 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 677 гражданских лиц, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3 780 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего [погибли] 4 457 [человек], в том числе 134 [ребенка]», - написало в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 155-мм.