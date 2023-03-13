Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк

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Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

В 10:00 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпущено 3 снаряда калибра 155-мм, обстрел велся со стороны села Очеретино.



В 10:25 украинские войска выпустили 2 снаряда калибра 155-мм по Киевскому району Донецка.



Ранее сообщалось, что в 9:10 вооруженные формирования Украины выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155-мм.



