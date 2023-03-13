Обозреватель AT Смит: США и НАТО экономят на утилизации устаревшего оружия, поставляя его Украине

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Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Отправка оружия Украине в рамках военной помощи позволяет США и их союзникам по НАТО экономить на утилизации устаревших вооружений. Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Роджер Смит.

Автор приводит данные, согласно которым США и страны Североатлантического альянса с начала спецоперации направили Украине военную помощь на сумму 46,6 млрд долларов, однако большая часть поставленного вооружения приобретена десятки лет назад и должна была вскоре пойти на утилизацию.

Смит отметил, что на утилизацию вооружения стоимостью 46,6 млрд долларов было бы потрачено 35 млрд долларов.

«Отправляя эти устаревшие и готовящиеся к утилизации вооружения Украине, США и их союзники по НАТО избегают этих расходов», - информировал Смит.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США изначально не могли обеспечить поддержку Украины в развязанном ими конфликте.