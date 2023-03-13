56 детей из сирийских лагерей беженцев доставлены в РДКБ

Аргументы Недели → Общество 13+

По сообщению Минздрава РФ, 56 привезенных в Россию детей, ранее находившихся в лагерях для беженцев в Сирии, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу.

В Москве дети уже осмотрены врачами, после первичного осмотра будет выполнено комплексное обследование ведущими профильными медицинскими специалистами РДКБ. В случае выявления у детей тех или иных заболеваний каждому из ребят будет назначено квалифицированное лечение. На текущий момент состояние прибывших из Сирии детей по результатам первичного осмотра оценивается российскими медиками как стабильное. Жизнь всех доставленных из Сирии юных пациентов вне опасности.

Ранее сообщалось, что Сирия на протяжении последних лет сталкивается со сложной гуманитарной ситуацией.