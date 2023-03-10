Китайский МИД адресовал США призыв о прекращении незаконного военного присутствия в Сирии

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США должны немедленно прекратить своё незаконное военное присутствие в Сирии и остановить разграбление этой страны - такое заявление сделала на брифинге представитель китайского МИД Мао Нин.

По словам Мао Нин, сирийский кризис, который длится около 13 лет, привёл к гибели не менее чем 350 тысяч человек, а 14 миллионов человек находятся в состоянии тяжелейшей нужды, будучи лишёнными самого необходимого ввиду фактической гуманитарной катастрофы. При этом, как отметила представитель МИД КНР, американское командование не спешит выводить войска из Сирии.

Мао Нин адресовала американским властям призыв прекратить действия, приводящие к развитию гуманитарной катастрофы в Сирии, и отменить незаконные односторонние санкции, введенные США против этого ближневосточного государства.

Ранее сирийский МИД выразил возмущение визитом представителя американского командования на американскую базу, размещенную на северо-востоке Сирии.