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Экс-подполковник ЛНР Марочко: в ВСУ вербуют женщин с химическим и биологическим образованием

, 08:59 Источник: РИА Новости

Экс-подполковник ЛНР Марочко: в ВСУ вербуют женщин с химическим и биологическим образованием
вещи украинских военных, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Бывший подполковник Народной милиции ЛНР и военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские военкоматы усилили вербовку в армию женщин, преимущественно тех, у кого есть химическое и биологическое образование.

«Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО. Помимо традиционных ВУС, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», - сказал Марочко.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ переходят на Краснолиманском направлении в глухую оборону.

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