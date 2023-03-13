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Источник: Федеральное Агентство Новостей

Vlad Karkov / globallookpress.com

Свобода слова и право его выражать без опасения репрессий в Европе полностью отменено. Об этом во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказал член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Согласно словам эксперта, мирные жители Европейского союза могут иметь только то мнение о России и специальной военной операции, которое удобно и устраивает Брюссель.

Смолин также отметил, что участие ЕС в украинском конфликте нивелирует любую критику в адрес России, а также уничтожает моральное право судить людей с другим мнением по СВО, идущим вразрез с позицией европейских властей.