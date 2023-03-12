В Риге состоялся пикет против сноса памятника Пушкину

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Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Риге прошел пикет, организованный Русским союзом Латвии, против сноса памятника Александру Сергеевичу Пушкину.

Знал бы Александр Сергеевич столько у него сторонников в Латвии – сотни латвийцев вышли сегодня, 12 марта, на Ратушную площадь в центре столицы, чтобы отстоять памятник Великому Русскому Поэту!

Рядом с Рижской думой, где проходил пикет, была установлена сцена с микрофоном – политики РСЛ, простые латвийцы произносили речи…

Для многих жителей Латвии Александр Сергеевич Пушкин – поэт, которого уважают во всем мире, а желание националистов страны снести памятник великому поэту – варварство.

Ничего удивительного в том, что латышские СМИ, прикормленные правящей коалицией националистов, попытались «замять» пикет – за несколько дней до него латышские патриоты провели «свой пикет» в СМИ – «мы не знаем творчество Пушкина, да кто сейчас помнит его?»

Помнят! Знают! Любят! На пикет прошло очень много молодежи, а представители совсем юного поколения так трогательно декламировали Александра Сергеевича, что слезы наворачивались на глаза…

По приказу правящей коалиции националистов парламента мэр Риги Мартиньш Стакис инициировал ликвидацию памятника Пушкину – представитель партии Нацблок Янис Иесалниекс открыто выступил с призывом уничтожить памятник – «Если самоуправление будет тянуть с демонтажем символов имперской пропаганды, то могут объявиться активные граждане, которые сделают это вместо самоуправления».

Интересно, а что это за граждане Латвии, которые посмеют снести памятник Великому Русскому Поэту? Видимо, националисты-нацисты из Нацблока, я так понимаю… Впрочем, подобные нелюди, как Янис Иесалниекс побоятся поднять руку на святое для каждого русского – они умеют, согласно своей исторической рабской психологии, только подстрекать…

Обратимся к статистике – в мире установлено более 670 памятников А.С. Пушкину! Из них 300 в России! Остальные памятники Русскому Поэту установлены в 40 стран мира! А вот националисты Латвии решили снести памятник А.С. Пушкину…

Прав был Русский Поэт, когда в своем гениальном произведении «Медный всадник» «мимоходом» упомянул прибалтов – «приют убогого чухонца». Лучше и не скажешь!