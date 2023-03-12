Движение автотранспорта до 30 октября ограничат на участках Гороховского переулка и прилегающих улицах

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Источник: АГН «Москва»

Движение автотранспорта с 13 марта по 30 октября ограничат на нескольких участках Гороховского переулка и прилегающих улицах и переулках. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В сообщении говорится, что в зависимости от даты будут закрывать для движения транспорта одну полосу на разных участках Гороховского проезда, улиц Казакова и Старой Басманной, в Токмаковом, Малом Демидовском, Сусальном, Ниж. Сусальном переулках.

Добавляется, что временные ограничения связаны с проведением строительных работ.

Автомобильные парковки на указанных участках будут временно запрещены.



