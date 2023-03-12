Рейс из Петербурга в Калининград вылетел с опозданием в шесть часов

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Фото: Фрагмент видео на YouTube

Авиаперевозчик «Победа» не сразу назвал причину задержки рейса.

Авиарейс из Санкт-Петербурга в Калининград задержали почти на шесть часов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают СМИ.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Пулково», рейс авиакомпании «Победа» должен был отправиться в 18:55, но в итоге смог вылететь только в 00:42.

В сети появились видео от пассажиров, которые несколько часов провели в салоне самолета. Они жаловались на духоту и просили бортпроводников объяснить причину задержки рейса. Позже стало известно, что половина пассажиров не дождалась отправления судна и покинула борт.

В свою очередь в «Пулково» сообщили о том, что решение о взлете в сложных погодных условиях принимают командиры самолетов в зависимости от собственных метеоминимумов. Вылет рейса Санкт-Петербург–Калининград был задержан по решению авиакомпании «Победа»

Отметим, что в Северной столице России до 13 марта действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и возможного обледенения.