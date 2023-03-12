Состояние здоровья Костомарова: что известно на данный момент

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Последние данные о состоянии здоровья российского фигуриста Романа Костомарова совершенно разные. Большинство поклонников спортсмена уверены, что он находится в крайне тяжёлом состоянии, и здесь скорее идёт речь о постепенном ухудшении. Костомаров прошёл предельно много испытаний. Теперь его главная задача – поправиться. Но с этим всё достаточно сложно.

8 марта соратник Романа Илья Авербух говорил о том, что в состоянии спортсмена есть небольшие улучшения. Буквально накануне источники СМИ сообщали, что Костомарову нужна срочная психологическая помощь, и что фигурист совершенно не понимает, что с ним случилось. 10 марта поступала информация, что спортсмен всё ещё на аппарате стимуляции лёгких. Процессы в организме на данный момент не наладились.

Врачи озабочены рукой Костомарова, там снова замечены следы сепсиса. За её состоянием внимательно следят, но к хирургическому вмешательству пока не прибегают. Есть также вероятность, что придётся ампутировать ещё одну часть руки, но это произойдёт в случае дальнейшего ухудшения.

В других же СМИ, напротив, всю негативную информацию опровергают. Там говорят о положительной динамике состояния Костомарова. Упоминают и его левую кисть. Она находится под постоянным наблюдением медиков. Но речи об операции пока не идёт.