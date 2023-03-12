Ясновидящая Ахметжанова назвала три самых тревожных знака зодиака

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Источник: Teleprogramma.pro

Vadim Nekrasov / globallookpress.com

Финалистка шестой «Битвы экстрасенсов», шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова во время беседы с интернет-изданием Teleprogramma.pro назвала три самых тревожных знака зодиак, которые постоянно изводят себя.

Согласно ее словам, среди Раков большое количество людей, склонных к импульсивным решениям. Они испытывают постоянное чувство тревоги за свою семью, потому что их жизнь вращается вокруг родных.

По мнению Ахметжановой, близнецы постоянно во всем сомневаются из-за того, что их тело вмещает две личности. Рыбы же внешне кажутся сдержанными, однако они склонны пропускать проблемы других через себя, от чего пребывают в состоянии вечной тревоги.