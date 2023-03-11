Киев намерен повторить при контрударе по Артёмовску «харьковский успех»?

Аргументы Недели → Общество 13+

Анна Шершнева, Журналист

Фото: president.gov.ua

Накал обстановки на фронтах СВО заставляет пристальнее вглядываться в прогнозы и сводки, используя себе в пользу даже источники противника. И приносят они довольно тревожные вести. На днях киевский телеграмм-канал «Резидент» сообщил, опираясь на источник в администрации президента «незалежной» Владимира Зеленского, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский готовит контрудар под Артёмовском (Бахмут – на киевских картах) на будущей неделе. Сейчас на восточный фронт перебрасывают технику с Запорожья, что по мнению генерала, должно помочь использовать опыт Харьковского контрнаступления и нанести разрезающие удары в тыл ВС России по флангам.

Аналитики сообщили, что вблизи Артёмовска сосредоточена группа «Центр», задачей которой будет атака фронта. В состав соединения входят: 93-я отдельная механизированная, 56-я отдельная мотопехотная бригада, 24-я отдельная механизированная бригада, 77-я отдельная аэромобильная бригада, 46-я отдельная аэромобильная бригада, 3 бригада оперативного назначения, 4бригада оперативного назначения, 226-я отдельная артиллерийская бригада, ССО Украины – все они необходимы для удара по существующим участкам фронта вблизи города.

Параллельно сообщается, что другая группа «Север» сконцентрирована на Славянском направлении и включает в себя: 4-я отдельная танковая бригада, 44-я отдельная артиллерийская бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 67-я механизированная бригада – все эти формирования нужны для удара по правому флангу на севере Артёмовска с направлением на Соледар. Северск подготовил дополнительную группу для удара по Соледару – 81-я отдельная аэромобильная бригада и часть 10-ой отдельная горно-штурмовая бригады.

Есть ещё группа «Юг», которая должна разблокировать от ВС РФ дорогу на Артёмовск, также пути в районе Константиновки и Белокузминовки (в сторону (через Часов Яр) Богдановки и Ивановского (Красного)). Входят в неё такие подразделения: 45-я отдельная артиллерийская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 47-я отдельная механизированная бригада, 28-я отдельная механизированная бригада, 17-я отдельная танковая бригада. Дополнительно в районе Иванполье и Торецка сформирована 5 отдельная штурмовая бригада. «Юг» должен ударить по Клещеевке/Опытному.

В завершении отмечается, что Сырский, для которого Артёмовск стал «делом гидности», а точнее, возможностью возглавить ВСУ вместо ненавистного ему Залужного, собрал 40 тыс. человек на восточном фронте: эта сборная команда может уже на грядущей неделе начать контрудар на Артёмовском участке фронта СВО. Все это якобы позволит разбить российские войска на этом участке и повторить успех ВСУ на Харьковском направление в прошлом году.

Отметим, что «Аргументы недели» ранее сообщали: помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ВСУ в скором времени попытаются снять оперативное окружение Артёмовска российскими войсками и для этого руководство НАТО планирует операцию с тремя группировками.

Ранее сегодня стало известно, что Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», сообщил о переброске резервов ВСУ с запорожского направления под Артемовск для усиления группировки.

И всё же различные прогнозы и предупреждения не могут поколебать уверенность в гражданах России и соотечественниках шестой части суши по поводу нашей однозначной победы, а также в сокрушительном провале любого «хитрого плана» тандема Киев-Запад, стратегам которого остаётся лишь пожелать побыстрее кануть в Лету со своими планами.