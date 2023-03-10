Командир «Ахмата» Алаудинов: Украина под руководством НАТО в ближайшее время попытается разблокировать Артёмовск

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Апти Алаудинов. Фото: Telegram

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что ВСУ в скором времени попытаются снять оперативное окружение Артёмовска российскими войсками и для этого руководство НАТО планирует операцию с тремя группировками.

Алаудинов отметил, что для Киева сдача Артёмовска несёт имиджевый характер.

«Чтобы эти имиджевые потери не нести, они готовы туда закинуть любое количество мяса, чтобы нам нанести имиджевую потерю, что мы грозились, но не взяли этот Артемовск. Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки – мы это фиксируем. И, естественно, они будут в ближайшее время пытаться разблокировать сам Артемовск», - сказал командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов вернулся в зону спецоперации после попытки отравить его неизвестным веществом и ещё восстанавливается.