Губернатор Челябинской области Текслер сообщил о гибели ребенка из-за падения льда с крыши

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На южном Урале - в Челябинской области произошло сразу два происшествия из-за падения льда с крыш домов. Одно из них закончилось непоправимой трагедией. Как заявил губернатор Алексей Текслер зафиксированы сразу два вопиющих случая падения льда с крыш зданий на детей — в Нагайбакском районе и Магнитогорске. Ребенка из Фершампенуаза спасти не удалось. Как отметил губернатор, следствие выводы сделает, поскольку он уже дал поручение провести соотвествующие служебные проверки. Текслер уверен, что виновные обязательно будут наказаны.

Еще одно поручение руководитель региона дал главам и ответственным коммунальным службам: незамедлительно обследовать кровли муниципальных объектов и многоквартирных домов. Выходных в этом вопросе быть не может, - подчеркнул губернатор.

- Второй раз предупреждать не стану — полетят головы.

Текслер также обратился к жителям Челябинской области: Где видите недоработки, пишите, будем реагировать.