Глава ОП Крыма Форманчук: создание линии укреплений на полуострове необходимо для готовности к любому развитию событий

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Источник: РИА Новости

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Строительство линии укреплений в Крыму, проводимое по инициативе главы республики Сергея Аксенова, является необходимой мерой для подготовки к любому сценарию и поддерживается местными жителями, сообщил РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

«Мы же видим, что тема Крыма возвращена в украинскую повестку дня, как связанную с освобождением так называемых «оккупированных» территорий. Это уже всерьез становится манией не только Зеленского, но и в странах Запада. В Белом доме уже обсуждают передачу Киеву ракетного вооружения большой дальности для нанесения ударов по Крымскому мосту и полуострову. Глава Крыма заранее понимал, что нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, в том числе и защите Крыма. Уверен, что все крымчане в этом плане его поддерживают», - информировал Форманчук.

Ранее советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что в Крыму будет «горячий сезон», на его слова отреагировал экс-спикер НМ ДНР Басурин, призвав серьезно отнестись к этому заявлению.