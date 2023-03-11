Экс-спикер НМ ДНР Басурин, назвав Подоляка «подстилкой Зеленского», призвал серьезно отнестись к словам о «горячем сезоне» в Крыму

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Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, назвав Михаила Подоляка «подстилкой Зеленского», призвал серьезно отнестись к словам советника руководителя офиса украинского президента о «горячем сезоне» на территории Крымского полуострова. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Басурина.

«Подоляк, он же Подляк, он же подстилка Зеленского, заявил о "горячем" лете в Крыму», — написал экс-представитель НМ.

Согласно точке зрения Басурина, к данному высказыванию следует отнестись серьезно, поскольку Запад в последнее время поставляет киевской стороне высокотехнологичное оружие.

«Это как обезьяна с гранатой, не знаешь, что у нее на уме», — отметил автор поста.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обвинил организаторов «Оскара» в лицемерии за то, что они не разрешили президенту Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения наград.