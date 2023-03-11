РИА Новости: в Париже проходит демонстрация на фоне седьмой забастовки против пенсионной реформы

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Источник: РИА Новости

Vincent Isore/globallookpress.com

Агентство РИА Новости со ссылкой на информацию своего корреспондента сообщило, что в Париже десятки тысяч людей вышли на демонстрацию на фоне уже седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста.

В рамках протестной акции против повышения пенсионного возраста во Франции планируется провести 230 демонстраций, заявили в агентстве.

Ранее сообщалось о прошедших во Франции манифестациях против пенсионной реформы, в 300 городах на демонстрации, даже по официальным подсчётам полиции, вышло около 1,3 млн митингующих.