В городах Франции прошли манифестации против пенсионной реформы

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по увеличению пенсионного возраста на 2 года – до 64 лет. Проведённые опросы показали, что более 2/3 опрошенных французов относятся резко отрицательно к новому законопроекту, считая, что он подорвёт основы системы социального обеспечения, сформированной после 2-й Мировой войны.



По информации организаторов протеста, в Париже в манифестациях приняло участие около 700 тысяч человек. Городские власти называют цифру в 80 тысяч. В 300 французских городах на демонстрации, даже по официальным подсчётам полиции, вышло около 1,3 млн митингующих.



Среди них – учителя, коммунальщики, транспортники, работники атомных электростанций. Присоединившиеся к протестующим сборщики мусора требуют снижения возраста выхода на пенсию до 60 лет. Приостановка их работы привела к росту гор мусора во французской столице – активистами перекрыты проезды к 3-м мусоросжигающим заводам. Кроме того, как заявляют эксперты, переполненные мусорные баки спровоцируют нашествие крыс уже на 4-ый день протестов.



Профсоюзы не собираются отступать. Они анонсировали проведение новых акций 11 и 15 марта.