Польский историк Пяста заявил, что экстренная помощь украинским беженцам превратилась в оплату проживания «всё включено»

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Украинские беженцы. Фото: Christoph Soeder /globallook.com

Историк и президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста сообщил изданию Mysl Polska, что экстренная помощь украинским беженцам спустя время переросла в спонсорство пребывания «всё включено».

По мнению историка, решения команды польского президента Моравецкого оторваны от экономических реалий, они создали серьёзную проблему из-за необходимости содержания одного миллиона семисот тысяч безработных.

«Пора покончить с политикой «хорошего дяди». Неэтично обременять тех, кто честно зарабатывает себе на жизнь, за счет тех, кто этого не делает… по прошествии недель и месяцев экстренная помощь превратилась в спонсорство пребывания «все включено» для сотен тысяч мигрантов», - считает Пяста.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, бежавшие в Польшу, пожаловались на отсутствие нормальных условий в центрах проживания.