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Ilya Galakhov/Global Look Press

По результатам опроса исследовательского института INSA, 84% австрийцев хотят сохранения нейтралитета своей страны. Об этом сообщило издание Exxpress.

«84% австрийцев хотят сохранения нейтралитета Австрии, и только 7% выступают против», - сообщили в Exxpress.

В своей статье издание также опубликовало опрос - «Вы поддерживаете политику НАТО и ЕС после начала конфликта России и Украины?» Результаты: 86% читателей проголосовали отрицательно указав, что обе организации утратили доверие.

Ранее сообщалось, что на фоне антироссийских санкций в Австрии укрепились оппозиционные партии.