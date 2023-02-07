На фоне антироссийских санкций в Австрии укрепились оппозиционные партии

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7 февраля 2023, 17:22

Несмотря на санкции, австрийские газохранилища осенью 2022 года более чем на 50% были заполнены российским ресурсом, а товарооборот между странами в 2022 году вырос на 65,4% по сравнению с 2021 годом.



Согласно опросам, только четверть населения Австрии поддерживает санкции против России. Большинство всё же обеспокоено тем, что санкции прежде всего бумерангом ударили по экономикам европейским стран, цены поднялись, мигрантов стало больше. А власть не обращает на это внимание.



У экспертов же есть вопросы к юридическому обоснованию санкций и тому факту, что политики слишком легко выполняют политические заказы, закрывая глаза на многие нормы международного права. Австрия ещё не поставляет оружия Украине, но разговоры об этом постоянно ведутся. Также жители Австрии задаются вопросом, почему её «нейтральный статус» вдруг перестал существовать во время украинского конфликта.



На фоне недовольства общества положением дел в стране, оппозиционные партии теперь стали популярнее. Австрийцы видят в них силу, способную отстоять национальные интересы, и не позволить суверенитету размыться под чужим влиянием, как это произошло с некоторыми соседями.