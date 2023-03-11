Врио главы ДНР Пушилин поблагодарил освободителей Волновахи за веру в Родину

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Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики, поздравил в своём Telegram-канале жителей Волновахи с годовщиной освобождения и поблагодарил освободителей города за веру в Родину, силу духа и терпение.

«Благодарю освободителей Волновахи, ее жителей, всю республику, за веру в нашу Родину, за силу духа и терпение. Впереди еще много работы и по освобождению нашей земли, и по восстановлению населенных пунктов республики, мы обязательно со всем справимся», - сообщил Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что ВСУ перед тем, как оставить город, намеренно разрушили его, а сейчас после года освобождения в Волновахе виден прогресс восстановления инфраструктуры. Россия реконструирует школы, детские сады, больницы, объекты культурного наследия и это только начало, заявил Пушилин.

В этой же публикации, политик напомнил, как войска Украины в ходе боев за Волноваху расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути.