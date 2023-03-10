Власти Петербурга усилили автобусные маршруты по просьбе жителей города

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Елена Соколова

Фото: canva.com

Транспорт выделили для четырех маршрутов с номерами 24, 24М, 27 и 27М.

Комитет по Транспорту Санкт-Петербурга по просьбам жителей города усилил четыре самых популярных маршрута, которые пришли на смену закрытой на капремонт станции «Ладожская», передает Петроград.ру.

На маршрут №24 выделено 3 дополнительных автобуса, что позволило сократить интервал движения до 4-11 минут. По маршруту №24М теперь курсируют 36 автобусов в будние дни с интервалом в 12-16 минут. На линии движения №27 прибавилось также 3 автобуса, теперь интервал ожидания составляет 6-11 минут, а на том же маршруте с индексом «М» по будням будет ездить 32 рейса, которые ходят с временным промежутком в 8-14 минут.

По результатам анализа первой недели после закрытия станции метро «Ладожская», большая часть – около половины пассажиров – ездят до «Новочеркасской», порядка 30-35% добираются до «Проспекта Большевиков» и «Дыбенко». Меньше всего – около 15-20% – двигаются на «Площадь Александра Невского».