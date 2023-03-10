Психическое здоровье людей до сих пор не восстановилось после пандемии

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Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Unsplash.com

Коронавирусная пандемия негативно повлияла на психическое здоровье людей. Многие поддавались панике, испытывали сильный дискомфорт. Это было что-то новое для всего человечества. То, что казалось ранее научной фантастикой, вдруг воплотилось в явь. В международной исследовательской организации Sapiens Labs представили доклад о психическом здоровье людей. Как показали исследования, ситуация далека от совершенства. Слишком много представителей человеческой расы ещё не отошли от пережитого.

В 2022 году психическое здоровье людей в мире оставалось на уровне пандемийного 2021 года. Пока что признаков улучшения нет. Особенно сложно в прошлом году пришлось молодым людям, рассчитывающим на завершение тяжёлых испытаний. В рамках исследования специалисты провели виртуальные опросы почти полмиллиона человек, живущих в 64 странах мира. Опрошенные ответили на вопросы, касающиеся их психического состояния в 2022 году, об отношениях в семье, дружеских связях и так далее. На основе этих данных как раз и выводится показатель психического здоровья для разных стран, регионов и групп людей.

По результатам опроса, средний показатель психического здоровья составил 64 из 300 баллов. Это на 33 балла ниже, чем до начала коронавирусной эпопеи на Земле. Около 27% участников опроса сообщили, что испытывали в прошлом году чувство подавленности. Самый низкий показатель здоровья психики в 2022 году наблюдался в Великобритании. Недалеко ушли Бразилия и ЮАР. Самый высокий показатель отмечался в Танзании, Панаме, Пуэрто-Рико и в Доминиканской республике. Также в результате исследования выяснилось, что в прошлом году людям в возрасте от 18 до 24 лет приходилось гораздо тяжелее, чем лицам среднего возраста и пожилым. Молодые люди в три раза чаще вступали в конфликты с членами семейства, а также с друзьями.