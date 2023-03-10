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Анна Шершнева, Журналист

Украинское МВД продолжает формирование восьми добровольческих батальонов под сводным названием «Гвардия наступления». Боевики проходят ускоренный курс подготовки. Размытые цели данной группировки начинают приобретать некие очертания. Издание сообщало ранее, что формируют батальоны и из жителей оккупированной части Донбасса тоже, а задачами ставят контрнаступление на Крым, чего так активно требует от Зеленского Вашингтон.

Как на днях заявил глава украинского МВД Игорь Кириленко, основным заданием «гвардейцев» сейчас является боевая подготовка и повышение профессионального уровня. Министр уточнил, что отводится на подготовительный период от 2 до 4 месяцев.

Проводят подготовку, по словам Кириленко, поэтапно: сначала курс проходит так называемый «костяк» из действующих военных и сотрудников системы МВД, у которых есть боевой опыт. Постепенно к ним будут присоединяться новые бойцы из добровольцев, которых отобрали в ходе рекрутинговой кампании в бригады «Гвардия наступления», которая продолжается до сих пор. Параллельно идёт процесс материально-технического обеспечения, финансирования новых бригад, налаживание логистики.

В оккупированной ВСУ части ДНР также проходит рекрутинг в «гвардейские наступления». Как заявил на брифинге глава департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы «ОГА» Игорь Бойко, рекрутинговые центры открыты в Краматорске и Красноармейске (на киевских картах – Покровск).

Ну что, почувствовали за пафосными и громкими словами опасность и дуновение реванша «самостийного»? А пора бы, потому что вся эта ещё недоформированная рать собралась «отвоёвывать своё» – Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области.

В конце февраля украинский гарант Владимир Зеленский заявлял на пресс-конференции, что предназначенные для этих планов боевики уже проходят на иностранных базах спецподготовку ради предстоящей атаки на российский Крым. «Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны», – заявил вождь «единоукраинцев». Напомним, что украинские формирования для захвата Крыма уже получили название «Гвардия наступления».

Одновременно Москва украинские планы «реванша» комментирует однозначно – отторгнуть территории ядерного государства невозможно.