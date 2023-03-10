Генпрокуратура Украины: Януковича будут судить без его участия за подстрекательство к дезертирству

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Бывший президент Украины Виктор Янукович, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Украинская генпрокуратура сообщила, что дела бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-заместителя начальника его службы безопасности будут рассмотрены судом без их участия, они обвиняются в подстрекательстве к дезертирству сотрудников Управления госохраны и незаконной переправке людей через границу.

«При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника службы безопасности президента Украины. Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых», - информировал офис генпрокуратуры в Telegram-канале.

Ранее печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест бывшего президента Украины Януковича по делу «евромайдана».