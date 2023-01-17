Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест бывшего президента Украины Януковича по делу «евромайдана»

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17 января 2023, 18:06 Источник: РИА "Новости"

экс-президент Украины Виктор Янукович, Pravda Komsomolskaya/globallook.com

В офисе генерального прокурора Украины сообщили во вторник, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест бывшего президента страны Виктора Януковича по делу "евромайдана".

Согласно последним данным, при участии прокуроров офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания экс-президента Украины Виктора Януковича под стражей. Утверждается, что политик вместе с главами Службы безопасности, МВД, министром обороны и рядом других высокопоставленных представителей правоохранительных органов в период с 18 по 20 февраля 2014 года организовали использование спецсредств, огнестрельного оружия и военной техники в целях разгона демонстрантов во время "евромайдана".

Напомним, сам политик покинул украинскую территорию в феврале 2014 года.