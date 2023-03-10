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Аргументы Недели → Общество 13+

В Курской области проходит рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого в шпионаже в пользу Украины

, 16:27

Задержанный в минувшем году в Курской области 41-летний мужчина обвиняется в шпионаже, а также - в покушении на незаконный сбыт наркотиков посредством сети Интернет. Об этом сообщают представители Курского областного суда.

Подсудимый обвиняется в причастности к сбору и передаче иностранной разведке сведений, касающихся объектов Министерства обороны РФ в пользу Украины.

В 2022 году сотрудники ФСБ задержали гражданина, в квартире которого была обнаружена специальная аппаратура, предоставленная ему украинской спецслужбой. На личном компьютере и в мобильном телефоне задержанного хранились специализированные инструкции по снайперсокй подготовке, партизанской войне и диверсионной деятельности. 

Ранее из официальных источников стало известно, что украинские спецслужбы готовили серию диверсионных актов на ключевых транспортных объектах России.

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