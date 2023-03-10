В ДНР мирный житель пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете

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скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что мирный житель подорвался в Зайцево на некоем взрывоопасном предмете.

Согласно последней информации, происшествие случилось у дома номер 41 на улице Карбышева. Уточняется, что в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранения получил мужчина 1966 года рождения. Данных о его состоянии не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что в направлении города Лисичанск в Луганской Народной Республике мирный житель пострадал после подрыва на неизвестном взрывном устройстве.