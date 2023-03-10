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В ЛНР мирный житель пострадал из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

, 10:37 Источник: РИА Новости

В направлении города Лисичанск в Луганской Народной Республике мирный житель пострадал после подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

Данный район переодически подвергается обстрелам со стороны украинских войск. 

Как сообщается, пострадавшего мужчину доставили в больницу Лисичанска с минно-взрывной травмой и оторванной стопой.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ обнаружили множество взрывных устройств на юго-западе Брянской области после атаки украинских диверсантов.

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