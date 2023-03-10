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«Росэнергоатом»: украинскими боевиками был подожжен камыш в Энергодаре

, 10:04

По данным представителей «Росэнергоатома», украинские радикалы осуществили поджог камыша вблизи ЗАЭС. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Инцидент произошел 8 марта. Пламя, объявшее прибрежную сухую растительность, угрожало подстанциям атомной электростанции. По предположению руководства ЗАЭС, поджог был произведён посредством беспилотника, с которого  был произведён сброс зажигательных боеприпасов. Благодаря оперативным действиям пожарных, пламя было потушено. 

Ранее украинские боевики неоднократно обстреливали территорию ЗАЭС, а также прилегающие объекты инфраструктуры. Ныне радикалы переориентировали свои нападения на объекты жизнеобеспечения.

Как известно, украинские войска регулярно подвергают атакам объекты гражданской инфраструктуры на подконтрольных России территориях. В частности, сегодня ими вновь был обстрелян Донецк.

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