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Украинские войска тринадцать за сутки обстреляли территорию ДНР

, 07:40 Источник: Telegram

Украинские войска тринадцать за сутки обстреляли территорию ДНР
разрушенный дом, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за сутки тринадцать раз обстреляли республику.

Согласно последней информации, на Донецком направлении украинские войска осуществили девять обстрелов из артиллерии калибром 155 миллиметров. На Горловском направлении были зафиксированы три обстрела из артиллерии того же калибра. На Волновахском направлении ВСУ произвели один обстрел из РСЗО HIMARS.

В общей сложности за сутки по территории Донецкой Народной Республики были выпущены 46 единиц различных боеприпасов.

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