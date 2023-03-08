ВСУ обстреляли населённые пункты в Херсонской области на левом берегу Днепра

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украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Представитель экстренных служб региона сообщил журналистам, что города и сёла Херсонской области, расположенные на левобережье Днепра подверглись артиллерийским ударам ВСУ.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Голая Пристань, Кардашинка, Старая Збурьевка», - заявил представитель экстренных служб.

Он уточнил, что украинские войска выпустили в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Степень повреждения инфраструктуры и количество пострадавших уточняются.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.