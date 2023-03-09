Кадыров: чеченские бойцы протестировали собственную модернизированную версию дрона-камикадзе

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Неприхотливый в использовании, боеспособный беспилотник-камикадзе разработан умельцами из числа бойцов батальона «Запад-Ахмат» МО РФ. Этой информацией поделился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, бойцы из этой республики, участвующие в СВО, постоянно находятся в поиске наиболее эффективных способов решения боевых задач. Среди чеченских бойцов немало умельцев, которые способны усовершенствовать имеющиеся средства ведения боя, используя передовые знания в технических областях. Кадыров с искренней гордостью заявил, что модернизированный чеченскими бойцами летательный аппарат уже прошёл рабочий тест и показал отличную эффективность. Использование этого обновленного дрона, по мнению создателей этой боевой новинки, позволит успешно точечно атаковать живую силу и технику противника.

Ранее сообщалось, что российские войска в зоне СВО посредством точных ударов сегодня успешно ликвидировали значительную часть боевого потенциала украинских войск.