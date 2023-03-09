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Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены четыре бронемашины и две гаубицы

, 15:23 Источник: РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило об успехах российских военнослужащих на территории боевых действий в четверг, 9 марта.

Силами ВС РФ были уничтожены 4 боевые машины противника, две гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

«На Херсонском направлении в ходе комплексного огневого поражения уничтожены четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30», - говорится в сводке российского военного ведомства.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Факт ударов подтвердил мэр города Виталий Кличко.

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