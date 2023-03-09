Евгений Балицкий о кандидатах в добровольцы батальона имени Судоплатова: «Все проходят полиграф»

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Проверка на детекторе лжи является на сегодня обязательной для добровольцев батальона имени Судоплатова. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами.

Одним из ключевых критериев соответствия требованиям к службе в этом добровольческом соединении, по словам главы региона, являются честность и готовность воевать за идею. «...Поэтому все проходят полиграф», - пояснил руководитель региона.

При этом, как следует из речи Балицкого, кандидат в добровольцы этого батальона, любящий воевать, не должен испытывать удовольствие от убийства людей. Объективность тестирования всех желающих служить в батальоне подтверждена тем, что проверку кандидатов проводят профессионалы спецслужб. Нежелательным свойством для кандидатов является, в числе прочих, пристрастие к алкоголю. По словам врио губернатора, в батальон имени Судоплатова ежемесячно подают заявку около 150 человек. Среди желающих есть представители разных стран, в том числе и западных.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Сегодня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на текущий момент боевая обстановка в данном регионе складывается неблагоприятно для украинских войск.