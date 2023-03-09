Экс-глава Комитета финансов Выборгского района получил 12,5 лет колонии за мошенничество

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Из-за действий чиновника в бюджете района недосчитались 191 миллиона рублей.

Бывший председатель Комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский приговорён к 12,5 годам колонии. Его признали виновным по делу о мошенничестве, сообщили в местном главуправлении Следкома.

Экс-чиновник проведёт обозначенный срок в колонии строгого режима. На восемь лет Болучевскому также запрещено занимать некоторые должности.

Мужчина совершил ряд преступлений в период с 2014 по 2018 годы. Так, экс-председатель Комфина выводил деньги из регионального бюджета, которые якобы направлялись на ремонтные работы на объектах в Выборге, хотя по факту никаких работ не велось. Для того, чтобы выводить крупные суммы, Болучевский прибегал к использованию фиктивных документов. За это время мошенник выкрал из районного бюджета 191 миллион рублей.

Болучевского задержали в сентябре 2020 года. Тогда вменяли также служебный подлог. Ущерб для бюджета Выборгского района эксперты оценивали в 700 миллионов рублей. Из Комфина уволили пять подельников экс-председателя, месяцем позже под подозрением оказался и глава правительства Выборгского района Геннадий Орлов.