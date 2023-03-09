Движение автобусов по улице Кременчугской восстановлено

График движения автобусов по ул. Кременчугская восстановлен. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ранее сообщалось, что из-за ДТП на ул. Кременчугская в районе д. 14 произошли задержки автобусов, следующих по маршрутам №№104, 641 и 743.
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