Движение автобусов по улице Кременчугской восстановлено

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Источник: АГН «Москва»

График движения автобусов по ул. Кременчугская восстановлен. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Ранее сообщалось, что из-за ДТП на ул. Кременчугская в районе д. 14 произошли задержки автобусов, следующих по маршрутам №№104, 641 и 743.



