Депутат Буцкая: аборты не должны проводиться в частных клиниках

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Источник: РИА Новости

фото: Mikhail Beznosov/Russian Look

Заместитель главы комитета Думы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила о важности открытого мониторинга женщин, желающих сделать аборт.

Прерывание беременности в частных клиниках недопустимо, для государства решение женщины сделать аборт должно быть прозрачно — оно стремится помогать и быть с женщиной рядом с нужные моменты.

Помимо вопроса клиник, Буцкая затронула тему ведения нелегального бизнеса по продаже таблеток для медикаментозного аборта. Такие таблетки должны продаваться строго по назначению врача, согласно выписанному рецепту, подчеркнула спикер. Государство должно пресекать незаконную деятельность подпольной продажи.