Петербуржцы рассказали, с чем у них ассоциируется 8 марта

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

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Петербуржцы чаще всего ассоциируют этот день с природой, весной и цветами.

Среди жителей Санкт-Петербурга провели опрос на тему 8 марта. Как сообщает Петроград.ру, 30% опрошенных ассоциируются праздник с весной и цветами.

Почти четверть опрошенных придерживаются мнения, что 8 марта - женский праздник. Каждый десятый петербуржец ассоциирует первый весенний праздничный день со вторыми половинками, матерями и дочками.

Среди выбора цветов самыми популярными стали тюльпаны – 54% респондентов выбрали их, а второе и третье место разделили мимозы и розы. При чем мимозы выбрало большинство женщин, а розы – большинство мужчин.