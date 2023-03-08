Бывший мэр Белгорода Антон Иванов отправлен под стражу по делу о взятке

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Источник: ТАСС

Антон Иванов. Фото: Telegram/t.me/anton_ivanov_adm.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов заключен под стражу по делу о крупной взятке. Такое решение принял в среду Свердловский районный суд города, сообщает ТАСС.

Иванов был задержан в среду утром. Как сообщил агентству «РИА Новости» его адвокат, бывшего главу города обвиняют в получении взятки в виде автомобиля, стоимость которого оценивается в 3 млн рублей.

Пост мэра Иванов занимал меньше года: с конца 2021 по октябрь 2022 г. 31 октября прошлого года он написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил в своих соцсетях, что переходит на другую работу, и с тех пор исчез из публичного пространства.

Губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков не так давно, отвечая на вопрос о причинах увольнения Иванова, заявил, что тот ушел «из-за большого количества невыполненных обещаний».