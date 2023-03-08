Сотрудники военной полиции Запорожской области поздравили женщин с праздником, подарив им цветы

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Petrov SergeyPetrov Sergey/globallookpress.com

Заместитель военного коменданта Запорожской области по военной полиции с позывным «Чинар» сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительной структуры поздравили жительниц региона с Международным женским днём и подарили им тюльпаны.

«Сегодняшняя акция посвящена Международному женскому дню 8 марта. Подразделения военной полиции совместно с министерством по делам молодежи области организовали акцию: дарим цветы нашим горячо любимым женщинам. Хочу поздравить с этим праздником наших женщин. Благодаря им мы, мужчины, достигаем высот, только благодаря им мы выполняем поставленные боевые задачи», - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех россиянок с Международным женским днём.